Foot - PSG

PSG - Malaise : Le Graët en rajoute une couche pour Mbappé !

Publié le 11 mars 2020 à 9h15 par A.M.

C'est un feuilleton qui est encore loin d'être terminer. Alors que le PSG s'est opposé à la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques, Noël Le Graët continue de croire à la présence du jeune attaquant à Tokyo.

Le Paris Saint-Germain pensait avoir clos le débat. En envoyant un courrier à la Fédération Française de Football pour s'opposer à la participation de Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques qui se dérouleront du 24 juillet au 9 août à Tokyo, le PSG avait probablement pensé que ce sujet était terminé. En effet, les JO ne faisant pas partie du calendrier de la FIFA, les clubs peuvent empêcher leurs joueurs d'y participer. Et compte tenu du fait que la Ligue 1 reprend le week-end durant lequel le tournoi olympique se termine, le PSG ne voyait pas d'un œil la participation de Kylian Mbappé. Et pourtant, Noël Le Graët n'a pas abdiqué.

«Mbappé aux JO ? Bien sûr que j'y crois»