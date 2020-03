Foot - PSG

PSG - Malaise : Quand Tuchel évoque une malédiction du PSG en Ligue des champions !

Publié le 10 mars 2020 à 19h15 par J.-G.D.

Invité à s’exprimer sur le parcours du PSG depuis la prise de pouvoir de QSI, Thomas Tuchel revient sur certaines circonstances ayant mis des bâtons dans les roues du club, dont la remontada contre Barcelone

Incapable de passer le cap des quarts de finale de la Ligue des Champions depuis l’arrivée des Qataris en 2011, le PSG se souvient notamment de la remontada face à Barcelone en 2017 ou l’élimination contre Manchester United la saison dernière. Cette année pourrait être la bonne pour le club de la capitale en validant un possible ticket pour le dernier carré de la compétition. Les hommes de Thomas Tuchel devront d’abord se débarrasser du Borussia Dortmund mercredi soir au Parc des Princes, un huitième de finale important pour le PSG, le tout à huis clos (21h). Interrogé par RMC Sport ce mardi, le technicien allemand évoque la malédiction des Parisiens en Champions League.

« Une blessure de Neymar, une remontada de Barcelone, une décision du VAR… »