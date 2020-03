Foot - PSG

PSG - Malaise : Un gros reproche formulé à Tuchel par le Qatar ?

Publié le 10 mars 2020 à 8h15 par B.C.

Thomas Tuchel serait dans le collimateur des dirigeants du PSG et jouerait gros face à Dortmund. Il faut dire que les Qataris ne seraient pas totalement emballés par les résultats du club parisien, mais également par le jeu affiché par l'équipe.

Le sort semble s'acharner sur le PSG. Parfois en manque de chance lors de ses précédents grands rendez-vous européens, le club de la capitale devra cette fois-ci affronter le Borussia Dortmund sans ses supporters au Parc des Princes mercredi en raison de l'épidémie de coronavirus. Un énorme coup dur pour le PSG compte tenu de l'importance de ce huitième de finale de Ligue des Champions, et plus particulièrement pour Thomas Tuchel. En effet, l'entraîneur du PSG jouerait sa place face à son ancien club, et une élimination serait synonyme de licenciement pour lui. En effet, le Qatar attendrait de meilleurs résultats pour le PSG, mais pas seulement.

« Les propriétaires du club aimeraient que le PSG impose son jeu »