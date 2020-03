Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar pourrait prendre une décision tonitruante en cas d'échec contre Dortmund !

Publié le 9 mars 2020 à 17h15 par B.C.

Ce mercredi, le PSG jouera sa saison face au Borussia Dortmund dans un Parc des Princes vide en raison de l'épidémie de coronavirus. Un match capital pour le club de la capitale, et plus particulièrement pour Thomas Tuchel. Explications.

Thomas Tuchel sera-t-il encore l'entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Le match de mercredi devrait permettre d'en savoir plus sur la question. En effet, après une élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions contre Manchester United l'an dernier, Thomas Tuchel n'a plus le droit à l'erreur et devra à tout prix sortir vainqueur du choc face au Borussia Dortmund, rencontre qui se disputera à huis clos au Parc des Princes. Comme l'annonçait L'Équipe ce lundi, Tuchel devra se qualifier face à son ancien club s'il souhaite rester à la tête du PSG jusqu'à la fin de son contrat, soit juin 2021. Une élimination pourrait donc lui être fatale, et ce plus rapidement qu'on peut le penser.

Tuchel viré avant la fin de la saison ?