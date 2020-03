Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel jouerait gros face à Dortmund pour son avenir !

Publié le 9 mars 2020 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 9 mars 2020 à 8h18

Alors qu’il aurait déjà bien entamé son crédit avec la deuxième partie de saison chaotique du PSG lors de l’exercice précédent, un échec face au Borussia Dortmund mercredi sonnerait le glas de l’ère Thomas Tuchel à Paris.

Et si Thomas Tuchel était remercié à la fin de la saison ? C’est une hypothèse qu’il faudrait sérieusement prendre en compte à ce stade de la saison qui devrait bel et bien décider du sort du technicien allemand au PSG. En effet, après avoir perdu sur la pelouse du Signal Iduna Park le 18 février dernier en marge du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au Borussia Dortmund (1-2), le PSG n’a pas le droit à l’erreur ce mercredi 11 mars lors de la manche retour, qui serait de la plus haute importance pour l’avenir de Tuchel au PSG.

Un match couperet pour Tuchel face à Dortmund !