Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti à fond sur une piste de Thomas Tuchel ?

Publié le 9 mars 2020 à 11h45 par La rédaction

Alors qu’il est suivi depuis plus d'un an par le PSG, pourrait finalement retrouver Carlo Ancelotti du côté d'Everton s'il devait quitter Naples l'été prochain.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG depuis plus d'un an alors que son profil plait beaucoup à Thomas Tuchel, Allan réalise une bonne saison sous les ordres de Gattuso. Les dirigeants napolitains envisageraient d'ailleurs de prolonger leur milieu de terrain brésilien, sous contrat jusqu’en 2023, et la presse italienne a révélé qu'une une réunion aurait lieu en fin de saison avec les représentants d'Allan à cet effet. Mais le PSG devrait affronter un autre danger dans ce dossier...

Ancelotti voudrait attirer Allan