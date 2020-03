Foot - PSG

PSG - Malaise : Tuchel et Leonardo toujours en froid ? La réponse !

Publié le 9 mars 2020 à 9h15 par Th.B. mis à jour le 9 mars 2020 à 9h18

Alors que les rumeurs laisseraient entendre que Leonardo et Thomas Tuchel ne s’entendraient pas, ce qui expliquerait pourquoi le directeur sportif du PSG ne montre pas son soutien lors de ses prises de parole face au média, il n’en serait rien. Explications.

Depuis son retour à la tête de la direction sportive du PSG, Leonardo travaillerait en coulisse pour trouver un successeur à Thomas Tuchel sur le marché des transferts. Le 10 Sport vous révélait d’ailleurs en exclusivité en décembre dernier que le directeur sportif parisien fait de Massimiliano Allegri sa priorité pour l’ère post-Tuchel. Ces derniers temps, Leonardo s’est montré bavard devant les médias pour calmer le jeu avant le 1/8ème de finale aller de Ligue des champions pour le Borussia Dortmund (1-2), sans prendre pour autant le temps de montrer son soutien à Thomas Tuchel. Un indice de leur mauvaise relation ? Pas vraiment selon L’Équipe.

Une relation personnelle cordiale et des avis similaires sur le plan professionnel ?

En effet, d’après les informations divulguées par le quotidien sportif dans ses colonnes du jour, une relation très cordiale se serait nouée au fil du temps entre Leonardo et Thomas Tuchel. D’ailleurs, le média révèle que l’entraîneur allemand aurait invité le directeur sportif et sa conjointe en septembre dernier à sa fête d’anniversaire. Professionnellement, les deux hommes forts du PSG auraient la même vision des choses dans bien des cas. À commencer par la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux pendant les anniversaires respectifs d’Edinson Cavani, d’Angel Di Maria et Mauro Icardi en février. Une décision qu’ils condamneraient tous les deux. Tuchel et Leonardo s’entendraient également sur le terme de respect de l’institution qui doit passer avant les joueurs, les dirigeants et tout le reste. Les deux hommes auraient beaucoup de similitudes sur ce qui est bon pour le PSG, mais l’entraîneur pourrait faire ses valises si le club ne se qualifiait pas mercredi soir contre le Borussia Dortmund pour les 1/4 de finales de Ligue des champions.