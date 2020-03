Foot - PSG

PSG - Malaise : Thiago Silva ne lâche rien pour Dortmund !

Publié le 8 mars 2020 à 20h45 par B.C.

Alors que Thomas Tuchel a décidé de donner un jour de repos à ses joueurs, Thiago Silva a tout de même travaillé ce dimanche afin d'être prêt pour le choc face à Dortmund.

Alors que le PSG devait affronter Strasbourg ce samedi, la rencontre a finalement été reportée en raison de l'épidémie de coronavirus. Les joueurs du PSG ont donc effectué une grosse séance d'entraînement à la place, avant de bénéficier d'une journée de repos accordée par Thomas Tuchel ce dimanche. Les joueurs du PSG ont donc pu se vider la tête à trois jours du match capital face au Borussia Dortmund pour le compte des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Une rencontre à laquelle veut à tout prix participer Thiago Silva.

Thiago Silva s'est entraîné en vue de Dortmund