PSG - Clash : Haaland répond aux joueurs du PSG !

Publié le 12 mars 2020 à 18h45 par J.-G.D.

Critiqué par les joueurs du PSG, suite à ses propos avant la défaite du Borussia Dortmund mercredi soir, Erling Haaland tempère les choses.

Dans un contexte particulier, suite à la décision de l’UEFA de faire jouer la rencontre à huis clos, le PSG a finalement réussi à renverser le Borussia Dortmund (2-0). Une belle réponse après la défaite lors des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Les hommes de Thomas Tuchel ont dignement fêté cette qualification avec leurs supporters, et certains ne sont pas privés de remettre Erling Haaland à sa place. Il faut dire que l’attaquant du BvB avait lancé les hostilités avant le match, via les réseaux sociaux : « C'est ma ville pas la vôtre ». Mais Haaland se montre fair-play avec le PSG.

« C’est difficile parce qu’ils sont tellement bons »