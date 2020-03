Foot - PSG

PSG : Al-Khelaïfi rend un hommage très spécial aux supporters !

Publié le 12 mars 2020 à 14h45 par G.d.S.S.

Ravi de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi a décerné une mention spéciale aux supporters parisiens.

Malgré le huis clos décrété mercredi soir pour le choc entre le PSG et le Borussia Dortmund, en raison de l’épidémie de coronavirus, les supporters parisiens ont répondu présents à leur manière mercredi soir. Présents en masse aux abords du Parc des Princes, ils ont d’ailleurs eu droit à une belle communion avec les joueurs du PSG après la qualification. Et Nasser Al-Khelaïfi leur a également rendu un vibrant hommage…

« On a les meilleurs supporters au monde »