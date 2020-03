Foot - PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi déclare sa flamme à Neymar !

Publié le 12 mars 2020 à 10h15 par G.d.S.S.

Buteur mercredi soir contre le Borussia Dortmund, Neymar a joué un rôle décisif dans la qualification du PSG. Et Nasser Al-Khelaïfi n’a pas manqué de lui rendre hommage…

Déjà buteur au match aller en Allemagne (1-2), Neymar a une nouvelle fois trouvé le chemin des filets mercredi soir avec le PSG contre le Borussia Dortmund (2-0). L’attaquant brésilien, même s’il n’a pas forcément rendu une excellente copie dans ces deux rencontres, a prouvé qu’il pouvait être décisif avec le PSG en Ligue des Champions. Et Nasser Al-Khelaïfi a tenu à mettre en avant la prestation de Neymar.

« Je suis très fier de lui »