PSG - Malaise : Neymar afficherait une énorme déception pour Mbappé...

Publié le 11 mars 2020 à 11h15 par A.M.

Très motivé à l'idée de réaliser un grand match contre le Borussia Dortmund, Neymar afficherait toutefois sa déception face à l'absence très probable de Kylian Mbappé.

Testé négatif au coronavirus, Kylian Mbappé souffre toutefois d'une angine et pourrait être absent face au Borussia Dortmund mercredi soir. Thomas Tuchel avait d'ailleurs confirmé la tendance et assuré qu'il trancherait au dernier moment : « Kylian est malade. Il était malade hier et aujourd’hui avec une angine. On essaye de faire peut-être un petit peu l’entraînement aujourd’hui, en soirée. Mais il ne s’est pas entraîné avec nous les deux derniers jours. On doit attendre et décider demain matin. »

Neymar déçu de l'absence de Mbappé