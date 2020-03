Foot - PSG

PSG - Clash : Lucien Favre glisse un tacle à Neymar !

Publié le 12 mars 2020 à 13h45 par A.M.

Buteur à l'aller et au retour, Neymar a également provoqué l'expulsion d'Emre Can en fin de mach mercredi soir. Et du côté du Borussia Dortmund, le comportement du Brésilien ne passe pas.

« Oui, je pense que l'expulsion est trop sévère. Emre lui a tenu tête et nous savons tous que Neymar est un bon acteur, il l'a montré aujourd'hui ». Directeur sportif du Borussia Dortmund, Michael Zorc n'a pas manqué de critiquer Neymar suite à l'expulsion d'Emre Can. Buteur à l'aller (1-2) et au retour (2-0), la star brésilienne a donc participé de manière active à la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Toutefois, Lucien Favre n'a pas non plus apprécié le carton rouge reçu par son joueur en fin de match.

«Neymar a un peu exagéré. C'est presque ridicule»