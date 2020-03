Foot - PSG

PSG - Clash : Quand Kimpembe balance sur le Borussia Dortmund !

Publié le 12 mars 2020 à 9h15 par B.C.

À l'issue de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ce mercredi, Presnel Kimpembe s'en est pris aux joueurs du Borussia Dortmund pour leur manque d'humilité après le match aller.

Sans ses supporters, le PSG est parvenu à vaincre sa malédiction en prenant le meilleur sur le Borussia Dortmund (2-0) au Parc des Princes, succès synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Pourtant, le BVB semblait confiant après sa victoire lors du match aller (2-1), et plusieurs piques avaient été envoyé en direction du club de la capitale. Erling Haaland s'était notamment affiché sur les réseaux sociaux avec un message qui a forcément motivé les hommes de Thomas Tuchel : « C'est ma ville pas la vôtre ». Un comportement qui a déplu au PSG comme l'a expliqué Presnel Kimpembe après la rencontre.

« Ils ont perdu leur humilité »