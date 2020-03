Foot - PSG

PSG/Borussia Dortmund : Les notes des Parisiens !

Publié le 11 mars 2020 à 23h15 par La rédaction

Vous avez manqué la rencontre entre le PSG et le Borussia Dortmund ce mercredi en Ligue des Champions (2-0) ? La rédaction du 10 Sport vous propose un compte-rendu détaillé de la prestation des Parisiens !

Navas (6) : N’a pas été très sollicité, grâce à la solidité défensive dont le PSG a fait preuve. Il a dû s’employer lors de quelques sorties aériennes, à l’image de son intervention aux poings en toute fin de match dans le temps additionnel.



Kehrer (7) : L’Allemand pas été souvent débordé, alors que son vis-à-vis était Jadon Sancho. Un beau bilan d’un point de vue défensif, à l’instar de l’autre latéral du PSG Juan Bernat. Comme on pouvait s’y attendre étant un défenseur central de formation, Kehrer n’a pas vraiment apporté sur le plan offensif.



Marquinhos (6,5) : Moins en vue que son compère de charnière centrale, Marquinhos a quand même réalisé un match solide sans jamais être vraiment débordé.



Kimpembe (8) : Grosse présence et de belles interventions sur Erling Braut Haaland qu’il a totalement éclipsé. C’était un Kimpembe taille patron dans le secteur défensif. Hormis une absence à la 40ème minute qui a engendré une situation pour Thorgan Hazard, le champion du monde tricolore est l’homme du match.



Bernat (7,5) : Comme à son habitude, l’Espagnol a été très mobile sur son couloir, et a démontré une constante volonté d’apporter le surnombre. C’est de cette manière qu’il a marqué son but juste avant la mi-temps sur un bon service de Pablo Sarabia.



Gueye (6,5) : Fidèle à ses qualités, le Sénégalais a gratté quelques ballons au milieu de terrain, mais n’a pas assez pris part à la construction du jeu. Avec Marquinhos en défenseur central, Gueye a su prendre le rôle défensif qu’occupe habituellement le Brésilien en sentinelle et museler les joueurs du Borussia Dortmund au milieu de terrain.



Parades (6,5) : Titularisé par Thomas Tuchel, Leandro Paredes a répondu présent en jouant simple et dans le sens du jeu. Très important dans la construction, l’Argentin a été un maillon fort de la victoire parisienne ce mercredi soir en formant une beau duo au milieu de terrain avec Idrissa Gueye dans le 4-4-2 de Thomas Tuchel, remplacé par Tanguy Kouassi à la 90ème minute.



Di Maria (7) : Altruiste sur le but de Neymar à la 28ème minute grâce à son corner, l’Argentin a été très remuant et a su créer des situations en posant beaucoup de problèmes à la défense du Borussia Dortmund. Il a pris un carton jaune stupide après une échauffourée en toute fin de match alors qu’il était sur le banc des remplaçants. Il sera suspendu pour le 1/4 de final aller. Remplacé à la 78ème minute par Layvin Kurzawa.



Neymar (6,5) : Pas à 100% de ses capacités physiques, Neymar a quand même su montrer la voie à ses coéquipiers dès la 28ème minute de jeu en laissant sur place Achraf Hakimi avant de transformer le corner de Di Maria en but de la tête. Voulant prendre le jeu à son compte, un peu trop à certains moments et particulièrement en fin de match, Neymar a terni sa copie finale. Mais on retiendra qu’il a ouvert le score et donné espoir aux Parisiens.



Sarabia (6,5) : Plutôt discret, et peu trouvé, Pablo Sarabia a joué propre et a même délivré la passe décisive sur le but de Juan Bernat à la 45ème minute, la deuxième réalisation du PSG ce mercredi soir. Remplacé par Kylian Mbappé à la 63ème minute.



Cavani (6) : Pas décisif, Edinson Cavani a cependant aidé ses partenaires par son abattage et ses pressings sur la défense adverse en étant régulièrement utilisé comme un point de fixation par ses coéquipiers.