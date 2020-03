Foot - PSG

PSG : Jérémy Ménez évoque le choc face à Dortmund !

Publié le 11 mars 2020 à 19h27 par La rédaction

Désormais joueur du Paris FC, Jérémy Ménez a évoqué le match PSG - Borussia Dortmund de ce mardi soir pour le compte des 1/8èmes de finale retour de Ligue des champions. L’ancien joueur du PSG pense que le club de la capitale passera ce stade de la compétition.