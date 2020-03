Foot - PSG

PSG - Malaise : Comment jouer sans Kylian Mbappé ?

Publié le 11 mars 2020 à 4h45 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé est incertain pour la réception du Borussia Dortmund mercredi soir, Thomas Tuchel pourrait être contraint d'innover dans son secteur offensif.

« Kylian est malade. Il était malade hier et aujourd’hui avec une angine. On essaye de faire peut-être un petit peu l’entraînement aujourd’hui, en soirée. Mais il ne s’est pas entraîné avec nous les deux derniers jours. On doit attendre et décider demain matin ». Thomas Tuchel l'a confirmé, Kylian Mbappé est malade et donc incertain pour la réception du Borussia Dortmund mercredi soir. Une décision définitive sera prise le jouer même, mais en attendant, il faut envisager la possibilité de jouer sans le Champion du monde.

Une attaque Sarabia-Cavani ?

Dans cette optique, c'est toute l'animation offensive qui est bouleversée. Thomas Tuchel a toutefois différentes option pour remplacer Kylian Mbappé. La première, qui semble être la plus plausible, consiste à remplacer poste pour poste le Français par Pablo Sarabia qui serait aligné aux côtés d'Edinson Cavani en attaque. Toutefois, l'entraîneur du PSG pourrait également décider de changer de système et éventuellement repasser dans un milieu à trois en incluant Leandro Paredes aux côtés de Marquinhos et Idrissa Gueye afin de renforcer l'entrejeu. Une solution qui semble cependant peu probable compte tenu du fait que le PSG n'a plus joué dans un schéma avec trois milieux de terrain depuis longtemps.