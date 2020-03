Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Mbappé... Tuchel au cœur de gros doutes en interne !

Publié le 10 mars 2020 à 0h15 par A.D.

Alors qu'il dispute sa deuxième saison au PSG, Thomas Tuchel diviserait en interne. Selon certains membres du club, le coach allemand aurait une mauvaise gestion avec Neymar, Kylian Mbappé ou encore Edinson Cavani.

Thomas Tuchel n'aurait plus une grosse cote de popularité au PSG. Pour prendre la succession d'Unai Emery à l'été 2018, Nasser Al-Khelaïfi a décidé d'accorder sa confiance au coach allemand. En seulement quelques mois, Thomas Tuchel a mis tout le monde d'accord, grâce notamment à sa relation très étroite avec ses joueurs et son début de saison tonitruant. Mais peu à peu les mauvais résultats se sont enchaînés et la capacité de l'Allemand à entrainer un club de la trempe du PSG a été fortement remise en cause. A tel point que certains de ses joueurs, eux-mêmes, auraient des doutes.

«Tuchel a changé en devenant plus sévère et autoritaire»