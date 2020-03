Foot - PSG

PSG - Malaise : Leonardo est encore interpellé pour un grand objectif de Mbappé !

Publié le 12 mars 2020 à 3h45 par A.M.

Malgré le courrier envoyé par le PSG à la FFF afin d'assurer que le club ne libérera pas Kylian Mbappé pour les JO, Noël Le Graët ne lâche rien.

« On a discuté de façon très sympathique. Pendant deux jours, on a beaucoup parlé de Mbappé mais avec le sourire. Optimiste sur la présence de Mbappé à Tokyo? Je ne sais pas pour le moment. Il est sur la liste. Il a été pré-sélectionné par Sylvain Ripoll (le sélectionneur des Espoirs, ndlr). Pour le moment, je considère qu'il est à la disposition de l'équipe de France ». Noël Le Graët a confirmé avoir discuté avec Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi au sujet de Kylian Mbappé, malgré le courrier envoyé par le PSG afin de s'opposer à la participation de son attaquant aux Jeux Olympiques. Mais très clairement, Noël Le Graët n'a pas l'intention d'abdiquer.

Le Graët en rajoute une couche pour Mbappé