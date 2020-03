Foot - PSG

PSG - Clash : Dortmund fracasse Neymar !

Publié le 12 mars 2020 à 11h15 par A.M.

Buteur à l'aller et au retour, Neymar aura été l'un des acteurs majeurs de la qualification du PSG pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Mais du côté de Dortmund, le comportement du Brésilien n'a pas été apprécié.

Enfin ! Après trois éliminations consécutives au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG a enfin vaincu cette malédiction en dominant le Borussia Dortmund. Battu en Allemagne (1-2), le club de la capitale s'est rattrapé mercredi soir au Parc des Princes en s'imposant par deux buts d'écart afin de valider sa qualification pour les quarts de finale (2-0). Buteur à l'aller, Neymar a ouvert le score au retour. Le Brésilien est donc l'un des grands artisans de cette qualification.

«Nous savons tous que Neymar est un bon acteur»