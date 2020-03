PSG : Mbappé envoie un message très fort après la qualification contre Dortmund !

Foot - PSG

Après la victoire du PSG sur le Borussia Dortmund (2-0) ce mercredi, Kylian Mbappé a affiché sa fierté de porter les couleurs parisiennes.

C'est une soirée particulière qui restera dans l'histoire du PSG compte tenu des conditions compliquées entourant la rencontre. Face au Borussia Dortmund et dans un Parc des Princes vide en raison de l'épidémie de coronavirus, les hommes de Thomas Tuchel sont parvenus à vaincre la malédiction en s'imposant 2 buts à 0, victoire synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens n'étaient toutefois pas seuls malgré le huis clos imposé par la Préfecture puisque de nombreux supporters s'étaient donné rendez-vous devant le stade et ont fait du bruit pour encourager leur équipe.

A l'issue de la qualification, les joueurs du PSG sont d'ailleurs venus fêter leur victoire dans les coursives du Parc des Princes avec les supporters venus en masse devant le stade, de quoi rendre fier Kylian Mbappé, incertain pour la rencontre et finalement entré en jeu à l'heure de jeu : « Quelle soirée ! Je suis tellement fier de jouer avec vous, mon équipe », a expliqué l'international français dans une publication Instagram .

