PSG - Malaise : Verratti, Thiago Silva... Riolo réclame un changement radical à Tuchel !

Publié le 12 mars 2020 à 18h15 par A.M.

Invité à commenter la prestation du PSG contre le Borussia Dortmund mercredi soir (2-0), Daniel Riolo estime que Leandro Paredes ne doit plus sortir du onze de départ et veut voir Marco Verratti et Thiago Silva sur le banc.

A l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund mercredi, Thomas Tuchel a dû faire des choix compte de la blessure de Thiago Silva et de la suspension de Marco Verratti. Ainsi, Marquinhos et Presnel Kimpembe ont ainsi formé la charnière centrale tandis que Leandro Paredes accompagnait Idrissa Gueye au milieu de terrain. Des choix payants puisque le PSG a livré une prestation collective très aboutie, à tel point que Daniel Riolo estime que Thomas Tuchel ne doit plus changer et ainsi laisser Marco Verratti et Thiago Silva sur le banc.

Riolo veut Verratti et Thiago Silva sur le banc