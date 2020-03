Foot - PSG

PSG : Tuchel s'enflamme totalement pour Neymar après Dortmund !

Publié le 12 mars 2020 à 17h45 par B.C.

Ravi de la qualification du PSG pour les quarts de la finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a mis en avant la prestation de Neymar face au Borussia Dortmund.

S'il n'a pas été brillant dans le jeu, Neymar s'est tout de même montré décisif face au Borussia Dortmund (2-0) en inscrivant le premier but de la rencontre. Le Brésilien s'est également illustré par ses replis défensifs empêchant les Allemands de se montrer trop inquiétants devant la cage de Keylor Navas. Un rendez-vous qui a donc été réussi pour Neymar, disputant ici son premier huitième de finale retour de la Ligue des Champions avec le PSG. À l'issue de la rencontre, Thomas Tuchel s'est enflammé pour la prestation de son numéro 10.

« Il résiste sans problème à la pression »