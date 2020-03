Foot - PSG

PSG - Malaise : Daniel Riolo fracasse Thiago Silva !

Publié le 12 mars 2020 à 15h45 par A.M.

Blessé pour la réception du Borussia Dortmund mercredi soir (2-0), Thiago Silva est resté en tribunes et a donné de la voix pour encourager ses partenaires. Son meilleur rôle selon Daniel Riolo.

Les absents ont toujours tort. Blessé, Thiago Silva n'échappe pas à la règle. Le Brésilien a effectivement cédé place face au Borussia Dortmund à la paire Marquinhos-Kimpembe. Et en l'absence de leur capitaine, les deux défenseurs centraux ont brillé. Le Français a livré l'un de ses meilleurs matches depuis sa démonstration contre le FC Barcelone en 2017, tandis que Marquinhos, qui porté le brassard, a prouvé qu'il avait des allures de vrai patron de la défense du PSG. Par conséquent, pour Daniel Riolo, Thomas Tuchel doit conserver cette charnière et laisser Thiago Silva sur le banc.

«La meilleure place de Thiago Silva, c’est sur le banc à encourager l’équipe»