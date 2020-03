Foot - PSG

PSG : Pierre Ménès s'enflamme pour Kimpembe qui «a mis Haaland dans sa poche» !

Publié le 13 mars 2020 à 5h00 par A.M.

Titulaire aux côtés de Marquinhos en charnière centrale en l'absence de Thiago Silva, Presnel Kimpembe a impressionné Pierre Ménès.

Depuis sa prestation éblouissante contre le FC Barcelone en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions en 2017 (4-0), Presnel Kimpembe n'avait jamais réellement confirmé. Et pourtant, ce soir-là, il avait éteint Lionel Messi. Rien que ça. Aligné aux côté de Marquinhos mercredi soir face au Borussia Dortmund, le Champion du monde a toutefois retrouvé son meilleur niveau muselant parfaitement Erling Haaland comme le souligne Pierre Ménès.

«On n’avait plus vu Kimpembé à ce niveau depuis le PSG-Barça de 2017 où il avait bouffé Messi»