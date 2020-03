Foot - PSG

PSG - Clash : Haaland, Dortmund... Leonardo visé par les joueurs du PSG ?

Publié le 13 mars 2020 à 9h45 par A.M.

Après la victoire contre le Borussia Dortmund, les joueurs du PSG ont célébré la qualification en imitant notamment Erling Haaland. Mais le jeune attaquant norvégien n'était pas le seul visé.

Le sentiment de soulagement est rapidement apparu sur le visage des joueurs du PSG après la victoire contre le Borussia Dortmund (2-0). Il faut dire que cela faisait quatre ans que les Parisiens attendaient de retrouver les quarts de finale de la Ligue des Champions. Par conséquent, la joie a été à la hauteur de l'attente et certaines célébrations d'après-match n'ont pas manqué de faire réagir à l'image de celle durant laquelle ils imitent Erling Haaland.

Une réponse à Leonardo