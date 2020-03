PSG - Clash : Le clan Haaland répond au chambrage des joueurs de Tuchel !

Foot - PSG

À l'issue de la victoire du PSG sur le Borussia Dortmund (2-0) ce mercredi, les joueurs parisiens n'ont pas hésité à reprendre la célébration d'Erling Haaland pour fêter la qualification. Des railleries sur lesquelles est revenu le père du Norvégien.

Vainqueurs du match aller contre le PSG, les joueurs du Borussia Dortmund n'ont pas hésité à afficher leur joie sur les réseaux sociaux. Un chambrage que n'ont pas oublié les Parisiens mercredi. Après leur qualification, les hommes de Thomas Tuchel se sont vengés en imitant notamment la célébration d'Erling Haaland, qui s'était permis de s'approprier Paris avant la rencontre en s'affichant dans la capitale sur les réseaux sociaux avec le message suivant : « C'est ma ville pas la vôtre ». Des railleries de la part des joueurs du PSG qui font beaucoup parler actuellement, et le père du Norvégien est notamment revenu sur cette polémique.

Sur Twitter , Alf-Inge Håland a préféré manier l'ironie pour évoquer la célébration du PSG mercredi : « Au revoir magnifique Paris. Dommage pour le résultat, mais c'est mérité sur ce match. Tous mes vœux de réussite (au PSG, NDLR), de la classe sur et en dehors du terrain . »

Goodbye beautiful Paris. Shame about the result, but well deserved on the day. All the best, showing class on and off the pitch. #PSGBVB https://t.co/g7fzmNiX9I