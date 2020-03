Foot - PSG

PSG : Le PSG communique sur le coronavirus

13 mars 2020

Alors que l'UEFA et la LFP ont décidé de suspendre les compétitions, le PSG a communiqué sur la situation liée à l'épidémie de coronavirus et assure avoir annulé ses entraînements jusqu'à dimanche.