Foot - PSG

PSG : Neymar aurait pris une grande décision après la victoire contre Dortmund !

Publié le 13 mars 2020 à 9h15 par A.M.

Après la victoire face au Borussia Dortmund (2-0), Neymar a invité tous ses coéquipiers chez lui afin de prolonger la fête suite à la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.

Après quatre ans d'attente, le Paris Saint-Germain va enfin redécouvrir les quarts de finale de la Ligue des Champions. Battu sur la pelouse du Borussia Dortmund (1-2) il y a trois semaines, le club de la capitale a inversé la tendance mercredi soir en s'imposant dans un Parc des Princes à huis clos (2-0). Une qualification qui engendré de grandes célébrations sur la pelouse et avec les supporters restés en dehors du stade, révélatrice du soulagement des joueurs du PSG qui ont enfin dépassé le stade des huitièmes de finale.

Neymar invite tout le monde chez lui

Des scènes de liesse qui se sont poursuivies dans les vestiaires. Certaines vidéos diffusées par les joueurs sur les réseaux sociaux les montrer en train de chanter et danser. Et selon les informations de L'Equipe, la soirée s'est poursuivie chez Neymar. Le Brésilien a en effet invité tous ses coéquipiers à célébrer cette qualification dans sa maison à Bougival. Les trois-quarts d'entre eux auraient d'ailleurs répondu présent. Une soirée qui se serait déroulée sans abus d'après le média, et qui témoigne de l'excellent état d'esprit qui règne au sein du vestiaire du PSG.