Foot - PSG

PSG - Malaise : Verratti, Paredes... Daniel Riolo en rajoute une couche !

Publié le 13 mars 2020 à 20h45 par A.M.

Interrogé sur les choix de Thomas Tuchel contre le Borussia Dortmund, Daniel Riolo estime que Leandro Paredes doit continuer à être titulaire aux dépens de Marco Verratti.

En l'absence de Marco Verratti, suspendu, Thomas Tuchel avait décidé d'aligner Leandro Paredes dans l'entrejeu aux côtés d'Idrissa Gueye, mercredi soir à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund (2-0). Et l'international argentin a livré une prestation très convaincante que ce soit dans l'utilisation du ballon et dans le pressing. A tel point que Daniel Riolo estime que Marco Verratti, dont il n'est pas le plus grand fan, doit rester sur le banc au profit de Leandro Paredes.

«Paredes est meilleur que Verratti»