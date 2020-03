Foot - Juventus

Juventus : Cristiano Ronaldo fait passer un message très fort sur le coronavirus !

Publié le 13 mars 2020 à 18h30 par B.C.

En isolement au Portugal suite à l'épidémie de coronavirus, Cristiano Ronaldo a pris la parole ce vendredi à travers un communiqué publié sur Twitter.

L'épidémie de coronavirus continue de se propager à travers le monde, et l'Italie est particulièrement touché. Le football est également frappé, notamment la Juventus. Ce mercredi, le club turinois a annoncé que Daniele Rugani avait été testé positif au coronavirus, entraînant alors la mise en quarantaine du personnel bienconero. Déjà réticent à l'idée de retrouver Turin afin de disputer la rencontre de Ligue des Champions initialement programmée le 17 mars, Cristiano Ronaldo est donc resté sur son île natale de Madère au chevet de sa mère, victime d'un AVC début mars, mais ne présente pas de symptôme selon les autorités portugaises.

« La protection de la vie humaine doit prévaloir sur tout intérêt »