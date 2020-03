Foot - Juventus

Juventus - Malaise : Cristiano Ronaldo a pris ses mesures face au coronavirus

Publié le 12 mars 2020 à 10h30 par B.C.

Alors qu'un premier cas de coronavirus a été détecté à la Juventus, Cristiano Ronaldo ne devrait pas retourner en Italie jusqu'à ce que la situation dans le pays s'améliore.

Le football n'échappe pas au coronavirus, surtout en Italie. Face à l'épidémie qui se propage dans le pays, le gouvernement a dû prendre des mesures drastiques pour protéger ses habitants, entraînant notamment la suspension de la Serie A jusqu'au 3 avril prochain, date à laquelle une nouvelle décision sera prise. Mais un nouveau cap a été franchi ce mercredi avec la révélation d'un cas au sein de l'effectif de la Juventus. Daniele Rugani a en effet été testé positif au coronavirus, ce qui complique encore un peu plus l'organisation du huitième de finale retour de Ligue des Champions opposant le club turinois à l'OL puisque les personnes ayant été en contact avec l'international italien devraient rester à l'isolement. Une mesure qui pourrait également concerner Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo reste au Portugal à cause du Coronavirus