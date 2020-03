Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Cristiano Ronaldo vers un retour ? La réponse !

Publié le 3 mars 2020 à 20h00 par La rédaction

Alors qu'un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid est évoqué depuis quelques jours, l'opération semble compliquée à boucler pour l'attaquant de la Juventus.

Cristiano Ronaldo était dans les tribunes du Santiago Bernabeu dimanche dernier pour assister au Clasico. Le Real Madrid a remporté la rencontre et cette victoire (2-0) leur permet de reprendre la tête du championnat. Cette simple invitation a commencé à faire rêver les supporters du Real Madrid qui espèrent un retour de leur numéro 7 avant la fin de sa carrière. « Il est heureux à la Juve mais dans l'avenir on ne sait jamais. » avait déclaré Edu Aguirre, un ami fraternel de Ronaldo pour El Chiringuito . Mais malgré ces révélations, Calciomercato.com apporte de nouveaux élément sur l'avenir de Cristiano Ronaldo et un possible retour au Real Madrid.

Un retour impossible pour CR7 ?

Le média italien annonce que ce transfert serait mathématiquement impossible. Cette opération semble pour le moins compliquée d'abord parce qu'il serait étonnant que les dirigeants du Real Madrid se positionnent sur un joueur de 35 ans. Après avoir vendu Ronaldo 100 M€, le club merengue devrait dépenser entre 55 et 60 M€ pour s’offrir son ancien joueur. De plus, le salaire devra être astronomique et ce nouvel argument économique rend ce transfert presque impossible. Le Real Madrid ne peut effectivement pas offrir mieux que les 31 millions de salaire net par an à Ronaldo après les nombreux achats de l'été dernier.