Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La FIFA pour faciliter le retour de Neymar au Barça ?

Publié le 15 mars 2020 à 8h45 par Th.B. mis à jour le 15 mars 2020 à 8h47

Alors que Neymar n’a pas prolongé son contrat depuis son arrivée au PSG en 2017, le Brésilien a rempli la « période protégée » et semble être dans la possibilité de forcer son retour au FC Barcelone même si le club de la capitale ne serait pas ouvert à sa vente.

Et si cette fois-ci était la bonne pour Neymar ? Lors du dernier mercato estival, la star auriverde aurait fait son maximum pour faciliter son retour au FC Barcelone en étant d’ailleurs prête à mettre 20M€ de sa poche pour que le transfert se réalise. Le PSG se serait montré catégorique en refusant de bouger de ses demandes financières initiales sur lesquelles le Barça ne pouvait pas s’aligner. Journaliste pour ESPN , Julien Laurens révélait samedi que la direction du PSG ne fermerait pas la porte à un départ de Neymar cet été et attendrait une offre de 150M€ pour son numéro 10. Et quand bien même le club de la capitale se montrait encore très dur en affaires pour le transfert, le FC Barcelone pourrait compter sur la FIFA.

Neymar libre de quitter le PSG d’après le règlement de la FIFA ?