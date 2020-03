Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prêt à laisser Neymar partir au Barça ?

Publié le 14 mars 2020 à 14h45 par Th.B.

À l’instar de la saison passée, Leonardo ne fermerait pas la porte à un départ de Neymar. Et si le FC Barcelone formulait une offre de 150M€ au PSG, le club blaugrana s’attacherait les services du Brésilien…

Et si c’était enfin la bonne pour le FC Barcelone avec Neymar lors du prochain mercato ? Au cours de la dernière session estivale des transferts, le Barça s’était heurté aux grosses exigences financières du PSG et n’était pas parvenu à dénicher un accord avec Leonardo et les dirigeants parisiens malgré les diverses réunions entre les représentants des deux clubs. Neymar est finalement resté au PSG, mais pourrait voir son désir de retrouver la Catalogne se réaliser. Le FC Barcelone semblerait mettre toutes les chances de son côté pour mener à bien cette opération en faisant même une croix sur Lautaro Martinez, annoncé comme le digne successeur de Luis Suarez. Et le Barça saurait désormais à quoi s’en tenir en terme de prix pour Neymar.

Neymar au Barça pour 150M€ ?