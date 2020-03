Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi enverrait un message clair pour l’avenir de Mbappé !

Publié le 14 mars 2020 à 14h15 par Th.B.

Le nom de Kylian Mbappé a été lié à de nombreux clubs ces derniers temps dont le Real Madrid, Manchester City, Liverpool ou encore la Juventus. Cependant, l’attaquant du PSG ne disposerait pas de bon sortie pour le mercato estival.

« Depuis quelques mois les messages autour de Kylian semblent indiquer clairement que si le Real Madrid voit une porte s’ouvrir, ce sera la première chose que les dirigeants examineront. » . Voici le message que Miguel Ángel Lara révélait dernièrement. Le journaliste pour Marca assurait donc à Bernabéu Digita l que le Real Madrid tenterait un coup si une opportunité se pressentait pour Kylian Mbappé cet été ou lors des prochaines sessions des transferts, lui qui est contractuellement lié au PSG jusqu’en juin 2022. Cependant, les dirigeants du PSG auraient arrêté leur décision concernant Kylian Mbappé.

Mbappé bloqué par le PSG à l’intersaison ?