Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo fixé pour le montant de l’opération Aouar ?

Publié le 14 mars 2020 à 12h15 par Th.B.

Intéressé par le profil de Houssem Aouar en marge du mercato estival, comme le 10 Sport vous le révélait en janvier dernier, le PSG devrait débourser au minimum une somme avoisinant les 60M€ pour le milieu de terrain de l’OL.

Le 10 janvier dernier, le 10 Sport vous révélait en exclusivité la position occupée par le PSG dans le dossier Houssem Aouar. En effet, Leonardo étudie plusieurs pistes dans le cadre du mercato estival et Aouar en fait partie. Néanmoins, le PSG ne serait pas le seul courtisan du milieu de l’OL. Comme le président du club rhodanien Jean-Michel Aulas le révélait lui-même courant février, des contacts entre la Juventus et le clan Aouar auraient eu lieu. Et en plus de la concurrence imposée par la Vieille Dame , le PSG devrait répondre favorablement aux grosses demandes financières de la direction de l’OL concernant l’indemnité de transfert pour mener à bien cette opération.

Entre 50 et 60M€ réclamés pour entamer les négociations avec l’OL ?