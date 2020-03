Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo recevrait le feu vert d’Aulas pour Aouar, mais…

Publié le 14 mars 2020 à 10h15 par Th.B.

Président de l’OL, Jean-Michel Aulas compterait vendre Houssem Aouar à l’intersaison alors que le PSG voudrait s’attacher ses services. Cependant, la Juventus serait aussi sur le coup et pourrait dégainer une grosse offre.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec l’OL, Houssem Aouar ne devrait, sauf énorme retournement de situation, honorer son engagement avec le club rhodanien jusqu’à son terme. En effet, le milieu de terrain français de 21 figure sur les tablettes du PSG, comme le 10 Sport vous le révélait courant janvier dernier en marge du prochain mercato. Leonardo serait toujours en quête de renforts au milieu de terrain pour la prochaine session des transferts et Aouar est une piste explorée par le directeur sportif du PSG. Le profil du milieu de l’OL ne serait pas seulement appréciée de Leonardo.

Aulas prêt à toucher le pactole pour Aouar !