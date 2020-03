Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar afficherait une volonté forte en coulisse !

Publié le 15 mars 2020 à 7h15 par H.G.

Après un mercato estival 2019 mouvementé, Neymar serait désormais pleinement épanoui au PSG. Et en coulisse, l’international brésilien ne cacherait pas sa motivation de réussir avec le club de la capitale pour l’emmener sur le toit de l’Europe.

Qu’il semble loin le temps où Neymar souhaitait quitter le PSG il y a quelques mois ! Si l’été dernier le Brésilien souhaitait retourner au FC Barcelone deux ans après son départ, la donne pourrait bien avoir radicalement changé. En effet, l’attaquant de 28 ans semble désormais épanoui à Paris. Discipliné sur le terrain en étant efficace lors des phases offensives et en étant actif dans le repli défensif, Neymar parvient également à regagner le coeur des supporters du club de la capitale grâce à ses performances et à la bonne mentalité qu’il affiche sur le terrain. Et il se pourrait bien que cette idylle naissante ne soit pas une simple communication de l’attaquant du PSG pour soigner son image. En effet, Neymar ne cacherait pas auprès de son clan ses objectifs avec Paris et sa joie d’évoluer au sein de cette équipe.

Ses larmes de mercredi dernier témoignent de son envie de réussir au PSG