PSG - Malaise : Neymar aurait lâché un message fort à son clan !

Publié le 14 mars 2020 à 21h15 par B.C. mis à jour le 14 mars 2020 à 21h16

Décisif face à Dortmund (2-0) mercredi, Neymar aurait affiché en interne sa volonté de faire briller le PSG d'ici la fin de la saison.

C'est un Neymar que l'on n'avait jamais vu au PSG. Buteur face au Borussia Dortmund (2-0), l'international brésilien a craqué à l'issue de la rencontre en fondant en larmes puis en célébrant avec les supporters parisiens présents devant le Parc des Princes la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il faut dire que Neymar a vécu deux premières années très compliquées au PSG, marquées par deux graves blessures à la cheville. Conscient que cela est derrière lui, l'attaquant auriverde serait décidé à passer à autre chose.

Neymar déterminé à briller avec le PSG