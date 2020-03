Foot - PSG

PSG - Malaise : Paredes peut compter sur un soutien XXL en interne !

Publié le 13 mars 2020 à 22h45 par D.M.

Thomas Tuchel a titularisé Leandro Paredes ce mercredi face au Borussia Dortmund. Une décision qui aurait été prise sous la pression de certains joueurs et membres du staff.

Ce mercredi, le PSG est venu à bout du Borussia Dortmund en huitième de finale à l’issue d’un match rondement mené (victoire 2-0). Et pour cette rencontre capitale pour la suite de la saison du PSG, Thomas Tuchel n’a pas hésité à opérer des choix forts. Thiago Silva absent, Marquinhos est descendu d’un cran pour reprendre son rôle en défense central tandis que Leandro Paredes a été aligné au milieu de terrain. Et les joueurs du PSG auraient joué un rôle capital dans la titularisation de l'Argentin.

Les joueurs auraient poussé pour la titularisation de Paredes

En effet, selon le journaliste Abdellah Boulma, plusieurs joueurs mais aussi certains membres du staff auraient demandé à Thomas Tuchel d’aligner Leandro Paredes lors du match retour face au Borussia Dortmund. Tout cela dans le but de muscler l’entrejeu parisien et de limiter au maximum l’influence d’Emre Can. Un choix plutôt payant puisque le joueur argentin s’est montré à son avantage lors de cette rencontre et a contribué à la victoire du PSG.