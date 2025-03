Qatar - PSG : Gros conflit à Paris, Jean-Michel Aulas annonce la fin !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, mais un conflit existe entre la mairie de Paris et le PSG autour de la question du rachat du Parc des Princes. Si Anne Hidalgo maintient qu’elle ne cédera pas l’antre du 16ème arrondissement, les dirigeants parisiens eux, cherchent à bâtir un nouveau stade. Pour Jean-Michel Aulas, avec ce projet, la guerre entre les deux camps est révolue.

Depuis l’année dernière, le PSG a confirmé sa volonté de quitter le Parc des Princes. Et pour cause, les dirigeants parisiens se sont heurtés aux refus successifs de la maire de Paris Anne Hidalgo de vendre l’enceinte située à Porte de Saint-Cloud. Présente dans l’émission C à vous il y a quelques jours, cette dernière a réaffirmé sa position.

Anne Hidalgo ne veut pas vendre le Parc des Princes

« D’abord, j’aime mon équipe, j’aime le PSG. Deuxièmement, vendre le Parc des Princes ce n’est pas possible, parce que c’est un bien extrêmement important, on était rentré dans une discussion. Accepter une offre de vente du Parc à 38M€, c’est spolier les Parisiens, c’est vous mettre dans une difficulté majeure parce que c’est indécent, c’est totalement indécent, et à partir du moment où on était dans un écart de prix aussi important, il est hors de question pour moi de spolier les biens des Parisiens. À partir de là, il y a d’autres solutions qui sont d’ailleurs utilisées par d’autres clubs dans le monde, ce qu’on appelle le bail emphytéotique de très longue durée qui permet à un club d’avoir dans son modèle économie la possibilité de valoriser », a ainsi lâché Anne Hidalgo.

« C’est dommage qu’il y ait une dispute à ce niveau-là »

Face à ce refus, le PSG cherche un site adéquat afin de pouvoir bâtir son enceinte. Interrogé par le Parisien sur ce conflit parisien, l’ancien président de l’OL Jean-Michel Aulas affirme que ce dernier est désormais révolu : « C’est dommage qu’il y ait une dispute à ce niveau-là car le Parc des Princes a déjà connu pas mal d’améliorations. Mais je pense que Nasser Al-Khelaïfi et les gens qui l’entourent sont maintenant convaincus qu’il faut aller ailleurs. Ils font travailler pour ça les meilleurs architectes et concepteurs de stade. »