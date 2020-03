Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Faut-il absolument prolonger Kylian Mbappé ?

Publié le 15 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait reçu une offre importante de la part du PSG pour prolonger son expérience dans la capitale. Mais selon vous, faut-il absolument renouveler le contrat de l'international français ? C'est notre sondage du jour !

Cet été, Kylian Mbappé risque d'être l'un des acteurs majeurs du mercato. Recruté par le PSG en 2017, l'international français ne cesse d'impressionner et dispose de plusieurs pistes XXL pour son avenir. Le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, la Juventus, et même le FC Barcelone ont été annoncés sur ses traces ces derniers mois, et cela inciterait le PSG à rapidement sécuriser l'avenir de sa pépite. Alors que le natif de Bondy est lié au club parisien jusqu'en juin 2022, Leonardo voudrait rapidement trouver un accord pour une prolongation, et il aurait des arguments de taille pour parvenir à ses fins.

Faut-il donner carte blanche à Mbappé pour sa prolongation ?