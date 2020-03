Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un problème se profilerait pour le retour de Neymar au Barça !

Publié le 15 mars 2020 à 19h15 par Th.B.

Bien que le PSG se montrerait ouvert à une vente de Neymar cet été, le FC Barcelone pourrait faire face à un problème financier de taille pour le transfert de la star auriverde.

De quoi sera fait l’avenir de Neymar ? Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, le numéro 10 du club parisien aurait la possibilité de quitter la capitale, n’ayant pas prolongé son bail depuis son arrivée au PSG en 2017, soit trois ans. D’après le règlement de la FIFA, Neymar pourrait ainsi quitter le club, même si ce dernier était opposé à cette idée. Une aubaine pour le FC Barcelone qui serait cependant confronté à un problème de taille pour mener à bien l’opération Neymar.

Le Barça en difficulté sur le plan financier ?