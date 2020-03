Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cador passerait à l’action pour cette sensation de Premier League !

Publié le 15 mars 2020 à 23h00 par D.M.

Afin de remplacer James Rodriguez, le Real Madrid penserait au joueur d’Aston Villa Jack Grealish. Mais Manchester United serait également intéressé et serait sur le point de formuler une première offre.

Arrivé en 2014, James Rodriguez pourrait disputer sa dernière saison au Real Madrid. Le milieu de terrain ne fait plus partie des plans de Zinédine Zidane et un départ à l’intersaison est plus que probable. Ainsi, le Real Madrid se serait mis à la recherche d’un remplaçant et aurait jeté son dévolu sur Jack Grealish. Mais le club madrilène ne serait pas la seule formation sur les traces du joueur d’Aston Villa puisque Manchester United aurait également coché son nom. Et les Red Devils seraient sur le point de passer à l’offensive sur ce dossier.

Une offre de 70M € pour s’offrir Grealish