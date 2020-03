Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive à 70M€ pour cette sensation de Premier League ?

Publié le 11 mars 2020 à 1h00 par La rédaction

Pisté par le Real Madrid, Jack Grealish serait aussi sur les tablettes des dirigeants de Manchester United. Les Red Devils pourraient même faire une première offre en marge du mercato estival.

Auteur d’une très grosse saison avec Aston Villa, Jack Grealish ferait de l’œil à de nombreux clubs. L’actuel capitaine des Villans pourrait quitter le pensionnaire de Premier League actuellement 19ème du championnat anglais l’été prochain. De nombreuses écuries seraient prêtes à s’attacher ses services comme le Real Madrid. S’il on en croit les informations divulguées de l'autre côté de la Manche, le club merengue pourrait vite se faire dépasser dans ce dossier.

Manchester United préparerait une offre pour Grealish !