Mercato - PSG : Une grosse ouverture pour Leonardo avec Willian ?

Publié le 11 mars 2020 à 0h15 par A.D.

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le PSG s'intéresse de près à Willian. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'international brésilien s'attendrait à quitter Chelsea l'été prochain.

Willian se verrait déjà loin de Chelsea la saison prochaine. En fin de contrat à l'issue de la saison, l'international brésilien suscite l'intérêt de nombreux clubs. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, Leonardo est tombé sous le charme de Willian et souhaite profiter de sa situation pour le récupérer l'été prochain. Selon nos informations de ce dimanche, le directeur sportif du PSG est loin d'être seul sur ce dossier, puisque Arsenal, Manchester United, et bien d'autres cadors européens ont l'intention de se jeter sur l'ailier des Blues lors du prochain mercato estival.

Willian sceptique pour son avenir à Chelsea ?