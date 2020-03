Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme danger pour Leonardo avec cette piste italienne ?

Publié le 15 mars 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Attentif au profil de Gaetano Castrovilli, le PSG ne serait pas le seul club intéressé par le milieu de terrain de la Fiorentina. En effet, les Parisiens devraient faire face à la grosse concurrence de l’Inter Milan.

Outre le profil de Federico Chiesa, Leonardo en pincerait pour un deuxième joueur de la Fiorentina. Le directeur sportif du PSG aurait en effet des vues sur Gaetano Castrovilli, mais le Brésilien devra se frotter à plusieurs clubs italiens. L’AS Rome et l’Inter Milan se pencheraient sérieusement sur le profil du milieu de terrain de la formation toscane. La Louve envisagerait de lancer l’assaut pour l’international italien. À moins que l’Inter chipe Castrovilli au nez et à la barbe des Romains et du PSG.

L’Inter Milan en pincerait pour Gaetano Castrovilli