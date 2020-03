Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un avenir au Real Madrid pour Areola ? La réponse !

Publié le 15 mars 2020 à 22h15 par B.C.

Prêté par le PSG au Real Madrid l'été dernier, Alphonse Areola pourrait bien prolonger son aventure dans la capitale espagnole. Explications.

L'été dernier, Leonardo a décidé de procéder à de nombreux changement au poste de gardien. Formé au PSG, Alphonse Areola a notamment été prêté au Real Madrid, tandis que Keylor Navas a fait le chemin inverse. De leur côté, Gianluigi Buffon et Kevin Trapp sont également partis alors que Marcin Bulka et Sergio Rico sont arrivés du côté du Parc des Princes. Mais à l'issue de la saison, Alphonse Areola retrouvera le PSG puisque le Real Madrid ne dispose d'aucune option d'achat pour le conserver. Cependant, les Merengue pourraient tout de même tenter de conserver le champion du monde.

Le Real Madrid satisfait d'Areola