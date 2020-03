Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Excellente nouvelle pour Leonardo avec Paqueta ?

Publié le 15 mars 2020 à 17h15 par A.D.

Lors de la dernière fenêtre de transferts, Leonardo aurait souhaité attirer Lucas Paqueta vers le PSG. Le Milan AC, qui pourrait sacrifier son milieu de terrain brésilien l'été prochain, pourrait faciliter la tâche de son ancien directeur sportif.

Lucas Paqueta serait plus que jamais sur le départ. En difficulté au Milan AC, le milieu de terrain brésilien aurait pu faire ses valises lors du dernier mercato hivernal. Malgré les arrivées d'Ander Herrera et d'Idrissa Gueye l'été dernier, Leonardo aurait souhaité renforcer le milieu de terrain parisien au mois de janvier. Dans cette optique, le directeur sportif du PSG aurait voulu s'attacher les services de Lucas Paqueta, qu'il a lui-même recruté lorsqu'il était encore au Milan AC. Malgré ses efforts, Leonardo n'est pas parvenu à attirer le crack de 22 ans vers le PSG. Toutefois, l'ancien dirigeant des Rossoneri serait prêt à retenter sa chance. Et son ancien club pourrait lui rendre un grand service.

Lucas Paqueta poussé vers la sortie par sa direction ?